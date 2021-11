¡Tensión máxima entre los concursantes!: Cruce de reproches entre los bandos de 'La casa de los secretos'

Julen cree que algunos de sus compañeros no han querido hacer las pruebas con los repescados y entiende que ellos se sientan desplazados. Él además recalca que ha escuchado de boca de Luis Rollán en el vídeo que Adara y Miguel le utilizan a él y a Sandra, le ha pedido explicaciones a su compañero, asegurando que él está a gusto con ellos, se lo pasa bien y se desahogan con él, pero no hay nada de eso, algo que le hubiera gustado que su amigo le dijera a la cara: "Aquí voy por libre . En la calle tengo amigos que se llevan con gente que a mi no me caen bien, me llevo quien me da la gana".

Sandra Pica ha replicado a Isabel Rábago, definiendo "como mentira" su afirmación de que los gritos de la famosa noche no eran desproporcionados, y esto la concursante no ve así: "No me podía dormir, pero los gritos que había en la última habitación estaban, no están locos". Algo que no le ha gustado a la periodista: "Yo tengo la costumbre de no mentir y creo que los gritos que vinieron después fueron muchísimo más graves y una situación horrorosa". Y es que la tensión se corta en 'La casa de los secretos' y cualquier cosa termina en un tenso momento.