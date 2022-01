04:27 H "Es una estrategia de Álvaro"

Rafa dice que va a seguir hablando igual que siempre con Álvaro, pero le ha sentado muy mal que diga que se ha sentido desplazado. "Eso es una estrategia...No me gusta la gente que es así", sentencia Rafa. "Me ha parecido muy victimización", reacciona Carmen. Alatzne cree que "estaba nervioso y ha intentado justificarse porque no sabía qué decir". La sanitaria concluye que van a nominar los tres sin contar con él para que no se sienta incómodo. Carmen está de acuerdo: "Mejor, porque a lo mejor el va picoteando por ahí y vete tu a saber..."