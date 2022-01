16.00 - 0:00 La Gala sorpresa

18:23 H Nissy se siente atacada

En las lavadoras le está contando Nissy a Elena que Carmen le estuvo insultando ayer y le ha puesto mala cara por entrar cantando en el baño. Elena intenta tender puentes con que hay diferentes sensibilidades en la casa.

Elena dice que ve que Carmen "puede sentirse atacada" en la casa. Nissy dice que ha sembrado tomates y que va a tener toda la cosecha a la vez. O algo, esta metáfora se me escapa.



Nissy relata el silencio incómodo que ha pasado cuando ha usado el baño. Dice que Alatzne ha comentado algo en tono negativo con que ha cantado en otro idioma. No lo he escuchado así, pero en mi defensa Nissy estaba gritando en ese momento. Podría ser.

Nissy habla de que se siente atacada por el gesto del dedo de Carmen. Y por todas sus provocaciones.

Elena le intenta decir que dos no pelean si uno no quiere pero con Nissy ese no es un argumento.