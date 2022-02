10.00 - 18.00 | Un nuevo día en el reino medieval de 'La casa de los secretos'

11:05 H Nissy enfadada por su maquillaje

Nissy está muy enfadada, su maquillaje desaparece, "me ha costado este lápiz un día de trabajo". Además, no duda en decir que como se entere de quién ha cogido su maquillaje va a montar una bronca. Parece que la nominación disciplinaria no va a detener a la concursante.