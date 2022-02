16.00 - 0.00 | Tertulia a llanto vivo

17:39 H ¿Habéis llorado?

Brenda está dolida con su nominación, absolutamente sobrepasada. “No me lo esperaba, quiero seguir riendo, lo quiero todo, tía, lo quiero todo”.

Adrián ha intentado flirtear con Virginia, pero ha caído un poco en saco roto. Pero al mismo tiempo le ha dicho a Marta que quería hacer el recorrido a caballo con ella, cuando ella quería hacerlo con Álvaro. La promoción de Pasión de Gavilanes está yendo demasiado lejos.

Mientras tanto, el grupo de los vasallos se queda dormido.

En la casa se han puesto a comer y, en el debate posterior, Nagore parece disfrutar los días que está pasando en la casa.

Brenda, comiendo, comenta que su mayor defecto es que tiene demasiada autocrítica, que es lo típico que dices en las entrevistas de trabajo cuando no sabes qué responder. Nissy dice que es demasiado sincera e impulsiva, pero Nagore le comenta que no es un defecto. Cora cree que es demasiado sensible, pero a nivel extremo. Ya sabéis, todo cosas buenas que en realidad ellos pintan como malísimas para quedar bien. Adri dice que impulsividad y desconfianza. Virginia, que es cabezota e impulsiva.

Mientras tanto, en el jardín, Alatzne y Álvaro van a caballo mientras hablan (bueno, Alatzne sobre todo). “Por muy aventurero que tú seas da igual, porque nunca te han puesto en la situación de enfrentarte a ti mismo”, dice Álvaro.

En la cocina, Adrián está a punto de llorar hablando de su madre, porque tiene una imagen de él diferente a la que es, porque solo ve lo malo y lo negativo. Todos se ponen a llorar cuando llega Carmen preguntando "¿Habéis llorado?".