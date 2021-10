16.00 – 0.00 | Primera tarde sin Emmy Russ

En los vestuarios Cristina y Adara van tomando posición para la siesta. Ya sabéis que la siesta es sagrada en esta casa. Van charlando de un poco de todo. Cristina se plantea ponerse carillas, y Adara le dice que no, que no le hace falta. Llega Luca y aprovecha para seguir ampliando su vocabulario de español, como la diferencia entre “carillas” y “dentadura postiza”. Adara comenta que a ella le cabía un bolígrafo de lo separados que tenía los dientes, pero que con aparatos de ortodoncia los rectificó, aunque tuvo que volver a ellas en la universidad. Se van repartiendo turnos para la ducha... "¿Por qué no nos dejan dormir, Adara?" , comenta Cristina.

18:15 H “We are the losers, my friends”