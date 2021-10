El grupo de la esquina del sofá se hace fuerte









El grupo de la esquina del sofá no solo era gran protagonista de la noche de ayer, también se hacía fuerte en alguna medida. Canales era salvado de la expulsión y, aunque Lucía quedaba nominada, probablemente esté fuera de peligro gracias a Julen. Lucía, Julen y Canales son, precisamente, los tres concursantes que se sientan siempre durante las galas en la esquina de la derecha del sofá. Hasta ahora se trataba de un subgrupo dentro del mayoritario en la casa, pero tal vez debamos decir ya que es un grupo con entidad propia dado que el grande ha sido dinamitado.

En lo que era antes un grupo fuerte identifico ahora varios pequeños grupos mucho más débiles. Luis, Isabel y Emmy formaban uno de ellos, aunque ayer causó baja la alemana al ser elegida por la audiencia votante para dejar la casa. Cynthia puede ocupar su lugar. El otro vendría a ser ese ya mencionado como de la esquina del sofá, formado por Lucía, Canales y Julen, y al que se acercaría, por extensión, la pareja de este último. Sandra y Julen quieren disputar la condición de pareja oficial de la casa a Cristina y Luca, lo cual no podrían hacer por separado. Si tenemos en cuenta que el más veterano y sólido grupo es el de Cristina, Luca y Adara, quedan descolgados los Gemeliers, mucho más cercanos a los dos primeros grupos mencionados, pero sin llegar a cuajar en ninguno de ellos.

El primer triunfo que se pudo anotar anoche el grupo de la esquina del sofá es que Canales se salvara. “Cualquier persona que salga (nominada) conmigo es la que se va a ir, ¿no?”, preguntaba hace unos días Emmy, a lo que asentía entusiasta Isabel. No vale ahora presumir de que la audiencia haya expulsado a la princesa de los realities en el país teutón porque ella estaba convencida de que eso no se podría llegar a producir. Confiaba en su fuerza ante rivales potentes como Luca, Cristina o Adara, para finalmente salir ante un Canales al que la audiencia había calificado como la planta (el mueble) de la casa pocos días antes. La humillación no es pequeña.

Emmy Russ descubrió anoche que no ha sido la sensación de este reality. Tras una primera semana prometedora en la que estuvo entre los más trasnochadores y nos mostró su lado más gracioso, pronto se terminaría convirtiendo en una concursante pesada y sinsustancia que renegaba del concurso. El desprecio hacia la mayoría de sus compañeros solo era el aviso de lo que vendría después, terminando su trayectoria con acusaciones al programa de favoritismo hacia Canales. Llegó incluso a afirmar que el programa manipulaba los votos y había puesto a la audiencia en su contra. Se me antoja una tarea muy fácil si esa hubiera sido la intención de la organización porque tan solo habrían tenido que mostrar la otra cara de Emmy, más allá de los vídeos simpáticos con música de fondo a lo Benny Hill, o similar. Para dejar mal a Emmy tan solo bastaba con mostrarla.

En su despedida se dirigió solamente a Luis Rollán e Isabel Rábago, lo cual provocó las suspicacias en Cynthia porque cree que ella también estuvo de su lado. Cynthia debería darse cuenta pronto de que es tan invisible para la mayoría de sus compañeros como para la audiencia. Por mucho que haya reaccionado ante la guía del concursante que le escribió su poco amoroso novio, de nombre impronunciable, tal vez sea ya tarde. Cynthia se puede quedar muy sola en la casa si el próximo jueves sale Isabel. Entonces se dará cuenta del error de su estrategia, no en el juego, sino frente a la convivencia.

Luis se pudo despedir en privado de su Loli de Albacete al ser el único que le consintió todo y pasó por alto el lado más oscuro de esta concursante caprichosa y poco acostumbrada a trabajar. Tanto es así que cualquier mínimo esfuerzo suponía para ella algo parecido a una ofensa. Llama la atención que fuera así tras haber tenido una vida dura llena de privaciones. La experiencia no le ha hecho ser humilde, como parece que sería lo más normal. Al contrario, su altanería al acusar al programa de ser responsable de la pérdida de su cepillo de dientes de doscientos euros y la exigencia de que se lo reemplazasen por otro idéntico dan muestras de su prepotencia y falta de humildad. Anoche se iba haciendo spoiler a Luis al contarle que su secreto es que fue abandonada por su madre en un centro de menores. Justo lo que habíamos sospechado al ver la pista de ‘Oliver Twist’.

Emmy es de esas personas que perjudica a quien tiene cerca. Luis perdía mucho a su lado y ha sido en parte responsable de que tardásemos en ver la realidad de una concursante perezosa, creída y escasamente interesante. Por fuerte que parezca, estuvo acertado Jorge Javier haciéndole la siguiente pregunta antes de su expulsión: “¿A lo mejor no eres tan interesante como tú crees?”. Canales será muy mueble, pero la audiencia no perdona a aquel que les muestra su desprecio, dice que se quiere marchar, reniega de la experiencia y muerde la mano que le da de comer. Además de todo eso, Emmy después de la primera semana ha sido otro mueble, cansino y protestón en su caso.

Al igual que le pasa a Lucía, cuando Luis se junta a Cristina y Luca brilla mucho más que junto a Emmy e Isabel. Si cambia de compañías y rebaja sus deseos de liderazgo puede hacerse grande en los dos tercios de edición que restan. Por el momento, anoche evitó nominar a Luca y Adara, lo cual hicieron casi todos los miembros del disuelto grupo mayoritario. Es decir, quitando al propio trío, Luis fue el único que nominó diferente, lo cual parece un buen augurio. Tras la expulsión de Emmy y en el caso de que el jueves salga Isabel, Luis tiene la oportunidad de dar el giro necesario que lo convierta en uno de los concursantes imprescindibles de esta casa de los secretos.

Observatorio de nominaciones

Cristina consiguió la inmunidad al encontrar el pimiento tamaño king size y, como adelantábamos ayer, todos nominaron en el cubo, pero con una particularidad. Para poder dar sus puntos tenían antes que comerse un pimiento picante. Si lograban llegar al final y aún les quedaba tiempo de esos dos minutos que disponían para nominar tendrían opción de comerse el pimiento más grande y ganar otros seis puntos para dar a cualquier compañero (menos Cristina), pudiendo incluso repetir nominado. Esto explica que algunos dieran nueve puntos a un compañero. Así fue la nominación más picante:

Adara > Cynthia (1), Lucía (2) y Gemeliers (3)

Luca > Julen (1), Sandra (2), Canales (3) y Lucía (6)

Gemeliers > Luis (1), Luca (2), Adara (9)

Luis > Lucía (1), Canales (2) y Cynthia (3)

Lucía > Cynthia (1), Adara (2) y Luca (9)

Isabel > Adara (1), Lucía (2) y Canales (3)

Cristina > Cynthia (1), Sandra (2), Canales (3) y Lucía (6)

Julen > Isabel (1), Adara (2), Luca (9)

Sandra > Cynthia (1), Adara (2) y Luca (3)

Cynthia > Sandra (1), Luca (2) y Adara (9)

Canales > Isabel (1), Luca (2) y Adara (3)

Provisionalmente quedaron nominados Adara (28), Luca (27) y Lucía (17). Pero ambos líderes de la prueba semanal podían ejercer el privilegio del intercambio. Julen y Luca decidieron sacar al propio Luca de la nominación y meter a Isabel (2). Por tanto, nominados definitivos: Adara, Lucía e Isabel.

Poca gracia le debió hacer a Julen terminar salvando a Luca después de haberle enchufado nueve puntazos. Tanto él como Lucía se comieron el pimiento grande para meterle los seis puntos extra al italiano en el esfuerzo más inútil que recuerdo. Tampoco parece muy buena estrategia la de los Gemeliers y Cynthia dándole los seis puntos a Adara, que no parece estar en peligro tampoco esta vez. Es inexplicable tanta obcecación en meter puntos a concursantes que se salvan semana tras semana y con porcentajes realmente bajos.

Por otra parte, de los puntos a Lucía hay tres que vienen del extinto grupo mayoritario. Un grupo que ellos siempre han negado, aunque luego lo expresen así. Sin ir más lejos, esta madrugada escuche: “Julen ha tenido que tocar a alguien del grupo”. Los puntos extra para Lucía vinieron de Luis uno y los otros dos de Isabel, en lo que algunos han interpretado como una traición por la buena relación que esta tiene con su hija. Otra vez confundiendo el culo con las témporas. La jugada maestra de los líderes de la prueba en el intercambio hace pensar que Lucía se puede salvar esta vez.

Luca fue muy inteligente y, sin forzar la situación, puso en evidencia la incoherencia de no aprovechar su privilegio para salvarse él mismo. Julen fue comprensivo y no tardó mucho en aceptarlo. Así las cosas, a Luca le daba bastante lo mismo lo que pasara después. Si Cristina hubiera estado nominada igual lo hubiera cavilado más, intentando forzar la decisión del concursante que salía a la palestra en su lugar. Al no ser así lo dejó en manos de Julen, dejando claro que aceptaría su decisión en todo caso. Julen dudó entre Cynthia e Isabel. Luca no pudo evitar entonces mostrarse partidario de la nominación de Isabel, aunque creo que Julen ya estaba decidido. El reciente enfrentamiento de esta con Lucía creo que pesó en su decisión.

Julen tomó ayer una de las decisiones más importantes de la edición, sino la más importante. Y lo hizo tras unas nominaciones geniales que me hicieron recordar los mejores momentos del formato. Las nominaciones en secreto son puro reality. Masterpiece. Pata negra total y absoluta.

El gato responde

Rectificaron muchos amigos algo que escribí ayer, lo cual me congratula no por ser tan lerdo y cometer errores tan obvios, sino porque es muestra de que me leéis muchos. No soy digno. Esta es una de esas benditas recificaciones:

Efectivamente, se me fue la pincita. Por cierto, está siendo común confesar en la casa que han trabajado de camareros. Ayer mismo lo contaba Cristina. Debo ser de los pocos que nunca he hecho ese trabajo. En lo del intercambio no tenía razón esta amiga y sí estaba bien explicado en el escrito de ayer. Gracias, de nuevo.

Pues no dice…

Pues no dice Dani que Adara ha ganado dos realities. Debe ser que uno no se emitió. O algo.

Pues no dice Jesús que su novia llevaba faldita gris (era un pantalón negro) y que Adara es poco higiénica. Creo que este gemelo está viendo Secret Story México.

Pues no dice Julen que su madre le ha hecho un hombre echo y derecho. Porque, claro, los demás hemos debido salir deshechos y torcidos.

Moleskine del gato

Gemelier que va a retrete y no tira de la cadena. Visto anoche. Y, anoche también, Gemelier que escupe en el suelo del cubo el resto de uno de los pimientos picantes. Otros usaron una de las servilletas que tenían a su disposición. ¿Y estos dos acusan de poco higiénica a Adara?

¿A nadie más le ha sorprendido la facilidad con la que Sandra se comía los pimientos picantes? Y eso que no le gustan, según dijo. En su caso me llama la atención porque en la misión de la halitosis contó que no podía comer ajo porque en agosto la habían tenido que ingresar con una dolencia en el abdomen. Ajo no, pero sí unos habaneros picantes hasta hacer llorar a Julen o retorcerse a Cristina según salía del cubo. Si no me lo explican pensaré que nos ha estado mintiendo. También en esto.

Por cierto, ¿cómo es posible que ignoren algo tan básico como que beber agua es lo menos apropiado contra el picante?

Jesús se encontró con su exnovia, que al parecer vuelve a ser novia. Estuvieron diez minutos juntos en la white room, según contó. En directo vimos solo los primeros, y más que expresarle su amor o darle ánimos para continuar en el concurso parecía que estuviera haciendo el croquis de la guía para concursantes Dummies que le escribió Voldemor a Cynthia hace unos días. No sé si después de esta visita cambiarán su actitud hacia Adara, pero ahora sí pienso que van a abandonar la cocina pronto.

Si el jueves se salvara Adara quedaría para el jueves un duelo en la cumbre entre Lucía e Isabel, enemigas públicas recientes. Me relamo.

Encuesta









