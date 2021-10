La relación entre Julen y Sandra va consolidándose poco a poco en 'La casa de los secretos', pero su actitud no gusta a todos. Steisy cree que llevan todas las semanas igual y que son "unos siesos", algo que no ha gustado nada a Fiama o a Sofía Cristo .

Fiama , tras las palabras de Steisy en plató, asegura que esta "si es una pareja real". La extronist de 'Mujeres y Hombres y Viceveresa' no cree esto y que "no hacen nada en la casa" porque están todo el día en la cama. Pero Fiama le recuerda que ella ha vivido en la casa, les conoce y por ello defiende a la pareja: "No están todo el día en la cama".

Steisy no se ha quedado atrás, ella que cree que es neutral, afirma que es Sofía Cristo la que no habla de sus compañeros de manera imparcial: "Tú estas dentro, te llevas bien con todos, la objetiva no eres tú porque le tienes cariño a ellos, lo soy yo que los trato como concursantes y lo que tienen que hacer es darnos contenido". El cruce de palabras ha seguido entre ambas, entre gritos y con Sofía explicando por qué se cabrea con este tema: "Esta mujer dice cosas que no son, por eso me enervo".