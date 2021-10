Cabe recordar que Sandra fue la persona por la que Tom dejó a Melyssa en ‘La isla de las tentaciones’ y, aunque ella no tenga rencor y haya perdonado lo que sucedió, no le habría sentado muy bien que Fiama mantenga una buena relación con Sandra. Así lo ha revelado la propia Fiama en el plató.

“A día de hoy se ha tomado fatal que tenga buena relación con Sandra”, desvela Fiama en directo ante el estupor de Jordi González , que considera que es una reacción “de parvulario”. María Jesús Ruiz opina que ella podría ser perfectamente amiga de Sandra, pero, al parecer, Melyssa no lo ve de la misma manera. Por su parte, Sofía Cristo también aconseja a Fiama sobre este asunto.

“Todo esto me hace mucha gracia porque Sandra no tiene mala opinión de Melyssa, pero Melyssa sí de Sandra y luego se lleva bien con Tom. Yo no entiendo nada. Veo que Tom las ha mareado a las dos, les ha dado versiones diferente y las dos han querido defender a alguien que ha mentido a las dos”, remata Fiama.