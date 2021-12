“Si yo hablo más de la cuenta, le puedo joder porque conmigo se ha confiado y me ha contado cosas que, si yo las contara… Ella me dijo que tenía que esconderse para que Luca no la viera llorar porque era una víctima, y así más cosas. Ella tenía miedo, estaba llorando y cada vez que pasaba Luca se escondía. Ella me dice ‘acabo de conocer a un Luca que no me gusta”, confiesa Jesús.