El italiano no dejó muy claro el motivo por el que terminaba hecho un mar de lágrimas y hoy con la pregunta de Jorge Javier ha sido muy rotundo, asegurando que ha sido un cúmulo de cosas: "Soy un chico que parezco fuerte y tengo un lado muy sensible , he aguantado tantas cosas que al final he explotado".

"No te lo pienso permitir, que juegues con ataques de ansiedad siendo mentira. Lo que dice Pilu no soy responsable y de lo que hago yo si lo soy y te puedo asegurar que eso es mentira", dice alto y claro Elena. Mientras, Gianmarco recrimina su actitud: "Es una cosa asquerosa lo que habéis hecho. He tenido que aguantar tus provocaciones toda la gala. No te permito nunca más tocar a mi familia. Eres una persona mala". Pero la madre de Adara no se corta: "Eres una persona manipuladora, me he estado cortado contigo, pero a partir de ahora no me pienso aguantar ni esto".