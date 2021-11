Emmy Russ fue la primera concursante revelada para formar parte de la repesca de 'La casa de los secretos' . En este sentido, la alemana está dispuesta a volver a concursar dándolo todo. "Me arrepiento por cómo acabé al final. Me gustaría haber sido de otra manera pero ahora estoy tan bien y contenta conmigo misma... Podré estar ahí como la que entró al concurso", le contó a Jorge Javier Vázquez.

Además, la exconcursante quiere resolver cuentas pendientes con algunos de sus compañeros. "También me gustaría aclarar algunas cosas sobre cosas que no me gustan. En primer lugar con Cristina porque veo cosas que me dejan sin palabras y no puede ser eso", añadió. Tendrá que ser la audiencia la que vote si quiere que Emmy vuelva a la casa.