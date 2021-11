Gianmarco, visiblemente enfadado, no ha querido contestar la pregunta del presentador

Carlos Sobera ha preguntado lo que le pasa al italiano y este se ha roto

Gianmarco llora desco y abandona el plató sin explicar los motivosnsolado

'La casa de los secretos: Cuenta Atrás' no ha sido la mejor noche para Gianmarco Onestini y es que ha terminado roto en llanto y abandonando el plató antes de terminar la gala ante la sorpresa de todos.

Carlos Sobera ha preguntado a Gianmarco sobre el conflicto de Cristina Porta y Adara Molinero, recibiendo la respuesta de "no tengo nada que decir", visiblemente enfadado y esto ha hecho reaccionar al presentador: "Cuando me pongo de mala leche también soy la repera, como empecemos todos a hacernos los finos con cualquier tipo de comentario, voy a ser el primero que voy a reaccionar negativamente a cualquier chorrada que se me diga".

Gianmarco Onestini se rompe en plató

Tras esto, Carlos Sobera se ha acercado a Gianmarco para "hacer las paces" y el italiano ha terminado rompiéndose, sorprendiendo a los presentes en plató, sin saber el motivo real de su enfado: "Nos olvidamos que no soy una persona que no tiene sentimientos. Yo tengo mis debilidades, no soy de cartón y hay momentos en los que me siento mal y por eso no soy menos que nadie". Al verbalizar estas palabras Gianmarco se ha roto y ha quedado hecho un mar de lágrimas.

Carlos Sobera anima a Gianmarco: "Estas cosas son las que nos hacen grandes"

Carlos Sobera, al verle tan mal, se ha acercado a él para animarle e intentar saber el por qué de sus lágrimas. Pese a sus intentos, el italiano no ha podido "Ahora me recupero, dame un segundo". Y ha recibido unas bonitas palabras del presentador: "Estas cosas son las que me parecen que nos hacen grandes. Esto es entretenimiento, pero se ponen sentimientos en juego, pasan cosas que algunas no son del agrado de todo el mundo y se sufre un poco".

Elena, la madre de Adara, se pone en la piel del italiano