Isa Pi ha llegado a 'Secret Story' y no ha tardado en dar titulares sobre su familia. Tras hablar de los p osibles invitados a su próxima boda con Asraf , la invitada a la casa se ha relajado junto a algunas de sus compañeras de convivencia y ha hablado de su familia.

Isa Pi ha contado cómo lleva la fama y cómo ha sido para ella acaparar medios del corazón desde el mismo día que se convirtió en miembro de la familia Pantoja: "Yo nunca he vivido ser una persona anónima porque salía del colegio y tenía fuera a los fotógrafos esperando a mi madre. No he vivido como una persona normal", ha analizado en la 'casa de los secretos'.