Isabel Rábago sufre un ataque de ansiedad en directo tras revivir la broma de Adara y Miguel Frigenti

La bromas han vuelto a 'La casa de los secretos' y esta vez no han desatado las risas entre los concursantes. Adara y Miguel Frigenti, con un muñeco terminaban dando un susto a Isabel Rábago que estaba dormida en la cama, algo que al despertarse no le sentaba nada bien.

Cristina Porta ha querido explicar que vivieron una noche complicada junto a la periodista y mientras hablaba, Carlos Sobera ha interrumpido su discurso, para preocuparse por el estado de Isabel Rábago , a la que Luis Rollán ha acompañado a un lugar más tranquilo tras el ataque de ansiedad que estaba sufriendo. Y Cristina, tras esto, ha querido defender a su compañera: "No quieren pedir perdón y están todo el rato provocando, ¿una persona adulta hace eso?". Defensa a la que se ha sumado Luca Onestini: "Se sabe muy bien que tiene este problema, esto no es una broma, es intentar hacer daño a una persona que sufre".

Adara ha querido aclara que no buscaban hacer este daño a Isabel: "Fue una broma sin más. Es una chorrada, es un muñeco que ella ni se asusta, creo que tiene un montón de tensión del programa que tiene acumulada. Si llego a saber que esa broma desencadena en eso esto por supuesto que no lo hago". Algo a lo que ha reaccionado Luis Rollán: "Las bromas se les hacen a gente con la que te tratas, con gente con la que no te miras en la casa es provocar. Es incapaz de pedir perdón".

Miguel Frigenti, que ha querido pedir perdón por las consecuencias que ha sufrido Isabel por todo esto, no ha querido que se atribuya todo esto a ellos dos: "No se me caen los anillos en pedir disculpas, pero no se nos puede hacer responsables de que una persona esté mal". Todos se han explicado, Adara y Miguel han querido aclarar sus intenciones, pero sus compañeros no han quedado satisfechos con sus explicaciones.