Tras la gala de ‘Secret Story: la cuanta atrás’, ya de madrugada, y como podemos leer en el minuto a minuto del programa, Jesús no salía del bucle repitiendo una y otra vez que Frigenti le ha dado una puñalada trapera, que ha buscado el aplauso fácil y que ya no sabe quién es el verdadero Miguel.

“Para mí Miguel ha muerto. Esta mañana me pidió que yo fuera al cubo para que le pidiera a mis fans que no le echaran. Es un detalle muy feo. Hoy me ha llamado bocachancla, me ha dado la espalda y no ha querido hablar conmigo, Yo ya no quiero hablar con él. Ha actuado con maldad", le confesaba Jesús a Cristina visiblemente molesto.