Daniel y Jesús Oviedo, más conocidos como ‘Gemeliers’, no solo han estimulado oídos con sus canciones a lo largo de su carrera musical. También han vuelto loca a mucha gente y han logrado enamorar a alguna que otra famosa.

Aunque le costó y se anduvo con bastantes rodeos, Jesús Oviedo terminó afirmando que había tenido una relación con Sofía Suescun. Eso sí, lo hizo de una manera muy sutil: “Hasta que ella no se pronuncie, no voy a decir nada. Mentira no es”, aseguró.