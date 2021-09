00:40 H Frigenti vs Gemeliers

Los Gemeliers están picados con Miguel por poner el dedo en la llaga en el tema Emmy. El de Sálvame ha echado leña al fuego tras los vídeos contra la germana y ha interpelado a Jesús para que diga, con claridad, lo que piensa de Emmy. El gemelier reconoce que no la soporta, pero no le ha gustado la actitud de Frigenti. Los gemelos le acusan de "meter la puyita" y Miguel responde que no quiere discutir con los dos a la vez. Jesús está indignado porque le "han dejado de hipócrita y de mentiroso". Miguel, por su parte, acusa a los Gemeliers de tibios: "En la vida a veces hay que posicionarse", sentencia.