Los concursantes de 'Secret Story' han hablado abiertamente sobre su orientación sexual, algo que ha celebrado Toñi Moreno. "Yo tengo 48 años, me he criado en un colegio de monjas y me ha costado mucho muchas cosas. Algo estamos haciendo bien en esta sociedad cuando se habla con esta naturalidad de todo y sin problemas", ha comentado la presentadora.