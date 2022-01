La participante no pasa por su mejor momento en el concurso y ha hecho un dura confesión. "Es que estoy perdida", le ha comunicado a Toñi Moreno. " Muy perdida no estarás cuando el público te ha salvado. Ya has empezado un camino, sigue por ahí", ha tratado de animarle Toñi Moreno.

Alatzne ha confesado que esta noticia le da mucha tranquilidad después de los duros días que atraviesa en la casa. "No me da miedo irme a mi casa, pero es que, si salgo la primera de aquí, es que algo ha ido mal. Estoy fuerte mentalmente, pero me siento invisible, como que no tengo nada que ofrecer. Siempre tengo ese sentimiento, no encajo en el mundo y aquí tampoco. Pienso muchas cosas, la primera semana y nominada, mis padres igual estarán apurados. Y tal vez están diciendo cosas feas o algo", decía muy triste en 'El Cubo'