Sandra Pica revela la lección de amor que ha aprendido gracias a Julen

Julen es el expulsado de 'La casa de los secretos' y Sandra se rompe al conocer la noticia

La emotiva despedida de Sandra y Julen en sus últimos momentos en la casa

Luis Rollán y Julen se han enfrentado a la decisión del público, tras ser nominados por decisión propia y la salvación de Luca Onestini y Jesús y Dani, de 'Gemeliers', han tenido que verse las caras en la sala de expulsión, un momento duro para ellos tras la amistad que han forjado en la casa y es que ella ha revelado la lección de amor que ha aprendido con él.

Julen es el expulsado de 'La casa de los secretos'

Jorge Javier Vázquez les ha comunicado que Julen es el elegido por la audiencia para abandonar 'La casa de los secretos'. El expulsado ha asegurado que se olía que esto podía pasar y ha querido decir que ha sido una gran oportunidad para que la gente le conozco y ha dado la enhorabuena a su compañero de que se vaya quedado: "Se lo merece un montón".

Sandra Pica se entera de la expulsión de su novio

Julen tiene que abandonar la casa y Sandra Pica ha podido enterarse en la intimidad de la sala de expulsión mientras Julen lo veía desde 'El cubo'. Ella ha podido ver las imágenes del momento más triste para ella en la casa, el momento en el que el presentador ha dicho el nombre de su novio. Ella no ha podido evitar las lágrimas, el dolor de separarse de la persona con la que ha compartido en esta experiencia ha quedado reflejada y no ha sabido explicar cómo va a afrontara estos días sin él: "Me ha pedido que esté bien, que lo hizo por mí, pero irme a dormir sin la persona que quiero no sé cómo lo voy a llevar".

Julen y Sandra se despiden en sus últimos momentos juntos dentro de la casa de Guadalix

Sandra ha podido ver las imágenes que han resumido la relación junto a Julen en la casa y esto ha terminado conmoviendo del todo a la concursante y ha hecho una declaración de amor: "Es una persona leal a su gente, me quiere como soy, nos llevamos muy bien en todo. Entré aquí sin querer saber nada de nadie y es una persona que ha sido capaz de demostrarme que el amor existe y es bonito. Eso no me había pasado antes". Tras esto, ella ha podido reencontrarse a través de un cristal con Julen para poder decirse sus últimas palabras.