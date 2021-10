El extronista está derrumbado y ha confesado a Fiama y Cynthia que su actitud en el concurso ha cambiado. “Ahora mismo tengo una actitud derrotista . No digo que me quiera ir porque no me quiero ir, pero que si me voy me da igual, la verdad”, comentaba Julen mientras sus compañeras intentaban animarle.

“Igual que antes pensaba en ganar, ahora ya si me voy mañana me da igual. Estoy en un plan que ya me da igual, yo ya no me voy a meter más presión. Y voy a seguir así hasta que me vaya. Está claro que yo no encajo aquí”, continuaba Julen.