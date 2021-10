Cristina Porta ha abierto otro melón en 'La casa de los secretos' asegurando a Adara que tiene un as en la manga sobre alguien de la casa y que, además, tiene las pruebas para poder demostrarlo. ¿Qué cuando lo sacará? Cuando a ella le apetezca .

La conversación con Adara no ha desvelado el nombre la persona, la periodista ha preferido no decir de quién hablaba: "Tengo algo guardado en el tintero de alguien de la casa, tengo un pantallazo". Pero no ha pasado lo mismo cuando el tema ha salido con su compañero Luca Onestini. Relajados en el jardín, Cristina comparte con el italiano la conversación que ha mantenido con Adara y le cuenta que tiene un pantallazo de algo sobre uno los concursantes.