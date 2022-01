En 'La noche de los secretos', Kiko Rivera, primo de Anabel, anunciaba su próxima entrada a la casa el próximo miércoles para convivir durante algunos días con los concursantes. Toñi Moreno no pudo evitar preguntarle por la separación de su prima.

En su día, Kiko Rivera no acudió al enlace de Anabel ya que su abuela acababa de fallecer. Que la colaboradora finalmente decidiese celebrar la boda supuso más distanciamiento entre los primos. No obstante, el Dj no se ha alegrado de la noticia en 'Secret Story'. Kiko confesó que se ha enterado por la televisión y mostró su pesar: "Espero que sea mentira", ha llegado a decir.