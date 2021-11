Las lágrimas de Cynthia al ver la reacción de sus compañeros tras su marcha: "Me siento orgullosa de mi paso por el programa"

Luis Rollán también ha recordado a Cynthia durante estos días, sorprendido con su despedida: "Me ha gustado mucho lo que me ha dicho y podría estar enfadadísima porque yo le di tres puntos la semana pasada". Jesús, de 'Gemeliers' asegura que se "ha pegado un lote de llorar que flipas". Y Cristina y Luca le mandan un gran saludo.

Cynthia, tras todas estas muestras de cariño de los concursantes con los que ha compartido dos meses en la casa de Guadalix, ha roto a llorar en el plató. "Estoy bien, me emociono porque me siento orgullosa del paso que he hecho por el programa, se que me han faltado cosas, hay veces que he reprimido cosas y he ido a pasármelo bien y a disfrutar".