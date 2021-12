Luca Onestini y Cristina Porta, más cerca y cariñosos que nunca: sus compañeros se hartan de sus muestras de amor

Las caricias, besos, abrazos y palabras bonitas no cesan entre ellos a cualquier hora del día y en cualquier esquina de la casa de Guadalix. "Yo estoy superfelix y me sale natural comportarme así" , dice el italiano en 'El cubo', mientras Cristina Porta se sincera con Luis Rollán: "Siento que estoy mejor que nunca con él". Y habla con su compañero de una posible hora sin cámaras entre ellos.

La cama es uno de sus lugares favoritos para estar juntos y revueltos, momento en el que Luis Rollán les advierte: "No vayáis a empezar con los soniditos, ¿eh? Basta". Cristina le recrimina que llevan tres meses diciéndole que se besen y que ahora tienen que aguantar y salta Jesús: "No me molestan los besos, me molesta el ruido. Como comiendo caracoles". "Lo que no se puede ser nunca es extremista", les dice Dani por su insistencia en besarse en el dormitorio y ellos les responden: "Sois malos y envidiosos".