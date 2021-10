Lucía Pariente, cara a cara con sus frentes abiertos: Su tenso encuentro con Adara, Luca Onestini y Cristina Porta

Alba Carrillo, desde plató , ha afirmado que ella también lo está de su madre y Lucía Pariente le ha pedido que le deje defenderse a ella: "Yo también me siento muy orgullosa de mi, de decir lo que yo pienso, sin ningún tipo de coacción y sin pensar que por qué diga algo me va a beneficiar o perjudicar en un concurso".

El italiano , tras las palabras de Lucía, ha afirmado que no le han gustado nada las imágenes: "Es vergonzoso hablar así de dos jóvenes que están compartiendo contigo esta casa". Asegura que con lo que ha visto en el video tiene "bastante para describir a la señora Pariente" y que si para ella "todo es una estrategia y todo lo hacemos por una razón" el problema es suyo y no de él y Cristina.

Cristina le ha reprochado su manera de hablar: "Se pueden decir las cosas igual, pero con respeto" . Y no entiende por qué tiene esa manera de referirse a ella: "Te metes conmigo, con mi familia, con mis estudios, con absolutamente todo, ¿por qué no haces tu concurso? Todo el día estás así, mintiendo". Algo a lo que Lucía ha contestado muy concisa: "Consejos vendo que para mi no tengo".

El bolígrafo con el que Lucía Pariente acusa a Cristina Porta de haberse saltado las normas escribiendo en varias ocasiones ha sido otro de los temas de confrontación. La periodista niega haber escrito fuera de los momentos en los que podía y ella sigue asegurando que lo ha hecho. Además, del tema del "braguetazo televisivo" del italiano, de lo que él ha afirmado que "no le molesta" porque está viviendo una experiencia y aventura verdadera: "Lo que piense me da absolutamente igual" .

La ex de Gianmarco no entiende muy bien cómo es su relación con Lucía, no termina de pillar su comportamiento: "Es contradictorio continuamente con ella, de repente te pone buena cara y de repente te mete un hachazo por detrás". Aunque Lucía le ha explicado que no tiene nada en contra de ella: "Es mi pensamiento y es lo que yo he evidenciado, no va en contra de Adara".