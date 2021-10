Lucía Pariente se despacha a gusto y carga contra todos: "Conmigo no se juega"

Por otra parte, Lucía está nominada contra Isabel Rábago y Adara Molinero . Piensa que será esta última quien será la próxima expulsada ya que "no ha encajado en este complicado puzzle". " Es la chica de los recados de los carpeta Onestini . Nunca menciona sus faltas de respeto. Es una mujer llena de inseguridades que a mí me aplastan", expresó. Además apuntaba a Onestini como "un cínico ".

"La veo en bucle. Me gustaría decirle que hay cosas que se está equivocando Luis no es esa persona tan buena que ella ve. Me parece más traicionero. Cynthia a mí me cae bien. No creo que deba obcecarse con ella, tampoco con Luca. Si me gustaría que no se acercase mucho ni a Isabel ni a Luis", declaró.