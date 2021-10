"Ha sido decisión de los dos. ¡Parece que ha cometido un crimen! Te puedo entender pero no voy a permitir que tú a mí me digas que solo ha sido Julen. La cagó de pleno, ya se ha arrepentido. ¿No le has visto cómo ha estado tres días?", le reprochó. Pero como Isabel se mantuvo en sus trece, Sandra acabó dinamitando..