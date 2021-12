Sandra Pica ha sido la premiada con la esfera ganadora de 'el juego de los secretos' y hoy han podido hablar de todo lo que han querido detallar sobre su misterio. Cristina Porta ha desvelado qué secreto de sus compañeros le impactó más y además, que Luca Onestini no se cree su secreto: "Dice que me lo he inventado".