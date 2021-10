Adara, desconsolada con el mensaje de Lucía Pariente sobre su padre: "Es bajo y ruin"

¿Rompiste tu relación para poder estar libre o no está roto y por eso no avanzar?", es la pregunta que ha querido mandar la madre de Alba Carrillo a Luca Onestini , que ha querido explicar todo sobre su relación con su expareja: "Mi situación sentimental es bien clara, mi relación anterior no la rompí yo, fue superbonita, se acabó. Para mi no es fácil vivir esto, tengo que comprender un montón de cosas , he empezado este concurso con el corazón roto y tengo que reconstruirlo".

Cristina Porta, también ha tenido la oportunidad de recibir un mensaje de Lucía Pariente. "Me he dado cuenta de que tu odio a mi hija viene desde 2016 cuando ya la insultabas y no la conocías. Creo que he pagado esa manía a mi hija y el odio a tu madre por obligarte a estudiar lo que ella quería". algo que no ha gustado nada a la periodista: "Es increíble, mi madre no quería que estudiara periodismo. Increíble otra vez que siga metiendo a mi familia. Es muy fuerte que diga que odio a mi madre cuando es lo que más quiero en el mundo".