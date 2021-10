Steisy cuenta en directo que se está volviendo a sacar el carnet de conducir

El miedo de la extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' al metro

Sofía Cristo, sobre su carnet de conducir: "En el pasado me lo quitaron unas cuantas veces"

"La noche de los secretos" vuelve un día más y en el espacio para los abonados de Mitele PLUS, algunos de los colaboradores han hablado de sus experiencias al volante.

Steysi cuenta que se está sacando el carnet de conducir, ¿por qué lo perdió?

Steisy ha desvelado a Jordi González que se está volviendo a sacar el carnet de conducir y es que, se lo quitaron en su adolescencia: "Me lo quitaron porque era muy mala. Me lo saqué con 19 años y con 20 años me lo quitaron por temeraria". La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa asegura que, en su momento, decidió no sacárselo hasta haber madurado: "Ya he madurado y ahora estoy dando clases".

El miedo de la extronista al metro de Madrid

"Quiero hacer unas practicas porque en Granada una autovía tiene dos carriles y aquí una carretera normal tiene cuatro o cinco, yo es que aquí me voy a estrellar, entonces me van a dar clases aquí en Madrid porque con lo nerviosa que me pongo", explica Steisy y contesta a la pregunta de Jordi de por qué no coge un taxi: "Cojo muchos, me estoy dejando el dinero, me da mucho miedo los metros".

La colaboradora explica su miedo a coger un tren: "Será por cateta o porque yo nunca he cogido un metro. Cuando vine a Madrid dije: 'Uh, esto es como las películas de miedo, ¿a mi quién me dice que no me tiran a la vía"?.

Sofía Cristo cuenta sus experiencias al volante