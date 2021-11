Miguel Frigenti busca un acercamiento con Cristina Porta pero terminan en un enfrentamiento: "Me siento impotente"

Cristina Porta no ha pasado su mejor semana en 'La casa de los secretos' y se refugia en Luca Onestini

Adara, Miguel Frigenti y Cristina Porta hablan de sus conflictos y viven nuevos momentos de tensión

El cierre de una de las habitaciones vuelve a dar una tensa discusión entre Cristina y Frigenti

Los nominados Adara Molinero, Cristina Porta y Miguel Frigenti se han juntado en 'la sala de expulsión' el día que uno de ellos se salva de la expulsión en 'La casa de los secretos: Cuenta atrás' y ahí han podido ver los vídeos que de los problemas que hay entre ellos.

Miguel Frigenti busca un acercamiento con Cristina Porta

Miguel Frigenti ha intentado acercarse a Cristina Porta en los últimos días, en los que ella ha tenido un gran bajón por las nominaciones y por la unificación de las habitaciones, entre otras cosas. El periodista se siente "impotente" con la situación porque cree "que le han cerrado la puerta": "He visto a Cristina mal estos días, salió de mí ir a darle un beso, tengo esa encrucijada de sentimientos. Me he sentido muy importante porque terceras personas han decidido por mí lo que yo he sentido por esta chica".

Cristina segura que las palabras del exterior, de su hermana, no ha sido lo que ha hecho que se alejen y es que desde la segunda entrada del que era su amigo notó que estaba lejos de ella y de Luca. "Estás pidiendo aquí mi expulsión", le dice Cristina a su compañero y asegura que ella lo ha pasado muy mal en la casa por su culpa. Algo que no ha gustado nada a Miguel Frigenti: "Siempre he estado en tu barco, lo único que no he hecho ha sido atacar a Adara". Y aunque ella ha asegurado que le tiene "cariño a Miguel" y que "eso no va a cambiar" la situación se ha quedado tensa entre ambos.

Los nominados se abren y cuentan cómo se sienten

Cristina Porta ha asegurado tener "pánico" de marcharse de la casa de Guadalix porque "lo está disfrutando muchísimo" y quiere "seguir aquí" porque también le "da miedo" porque entró como una anónima y no sabe lo que le espera fuera. Miguel Frigenti, que también se quiere quedar, porque esta segunda oportunidad está siendo mucho mejor que la anterior y le gustaría quedarse "con Adara".

Adara cree que Cristina es "la jefa de la casa" y que su marcha "lo cambiaría todo"

Adara tiene claro que quiere vivir en una casa "sin jefa" porque si se fuera Cristina "cambiaría todo", algo a lo que la periodista ha reaccionado: "El problema lo tiene quién mira hacia arriba y ve algo. Si fuese la jefa no sería quién sale a la palestra de todos. Yo no me siento jefa". Pero Adara lo tiene claro: "Ni me deja hacer la compra ni me deja entrar en cocina, ella tiene que hacer absolutamente todo".

Cristina quiere que se marche uno de los dos, evidentemente, porque desde su entrada se le ha hecho mucho más cuesta arriba y siente que le "infravaloran" porque ella ha sido a la que han elegido para medirse en la expulsión y que no lo hicieron con Luca porque les da miedo medirse a él.

La unificación de las habitaciones, el detonante para otra bronca entre Frigenti y Cristina

La periodista no está pasando su mejor momento en 'La casa de los secretos', la unificación de las habitaciones no le han hecho ninguna gracia y es que dormir con Miguel Frigenti y Adara no le hace ninguna gracia: "No puedo dormir tranquila, es lo que me faltaba ya en esta casa. Tengo angustia, agobio, nervios". "Me daba miedo a si volvía a pasar algo, no estaba a gusto", asegura Cristina.