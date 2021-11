Adara Molinero, Cristina Porta y Miguel Frigenti, los últimos nominados de 'La casa de los secretos'

Cristina Porta : Un punto a Julen porque no quiero nominar a Sandra porque ha estado nominado muchas semanas. Dos puntos a Miguel . Y tres puntos a Adara porque es insoportable vivir con ella.

Miguel Frigenti: Un punto a Luis Rollán. Dos puntos a Cristina Porta porque me gustará tener una conversación fuera con ella, pero aquí la cosa creo que aquí no va a cambiar. Tres puntos a Luca Onestini porque no quiero tocar a otra persona más.