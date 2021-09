En estos días donde a Miguel a menudo se le hace cuesta arriba, el colaborador de 'Sálvame' se acordó de los suyos y quiso dedicarle unas palabras a su padre , al que a menudo no le expresa sus sentimientos "por vergüenza", tal y como ha revelado.

En su carta, el concursante se deshizo en elogios: "Eres el hombre de mi vida. El tío más generoso y bondadoso que he conocido jamás y es muy injusto no decírtelo más a menudo, más si tengo en cuenta que a mamá la llamo por teléfono más de quince veces y a ti no te envío ni un mísero mensaje", escribió.