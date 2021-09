Emmy Russ no está nominada, pero está viviendo su peor semana dentro de la casa

La alemana no se siente en su mejor momento y eso hace que todo se le haga un mundo en la casa

Emmy se rompe mientras está en el cubo con Luis Rollán

Emmy Russ no ha tenido su mejor semana en 'Secret Story'. Pese a que no ha sido nominada por primera vez y que cada vez tiene mejor relación con los compañeros de la casa, la alemana está de bajón y esto le hace que todo se le haga un mundo dentro de la casa de Guadalix.

Emmy Russ no está pasando su mejor semana en 'Secret Story'

Emmy ha sorprendido a su compañera Fiama con la afirmación que le hacía: "Que feo todo, odio mi vida". La alemana le explica a su amiga por qué dice esto: "Es que me odio, me veo fea a mi, me veo feo el pelo, no estoy contenta conmigo misma". Y se pregunta: "¿Cómo vas a ser feliz si no eres feliz contigo misma?".

La alemana no se siente bien y Fiama intenta animarla

Emmy cree que van pasando las semanas en Guadalix y que esto le puede estar pasando factura: "Soy muy pequeña y cada kilo de más se me nota enseguida". Y no solo eso, que ya no sabe que ponerse porque asegura que se está "quedando sin ropa". Pero Fiama quiere ponerle los pies en la tierra y recordarle que está muy bien, pese a lo que ella piensa: "Tienes un cuerpazo".

Emmy se rompe con Luis Rollán en el cubo