El regreso de Nagore Robles a Guadalix de la Sierra doce años después: "Me trae muy buenos recuerdos"

"No me dio mucho tiempo a ponerme cómoda cuando vine la primera vez. Estoy como una fan del programa. Para mí todo es muy emocionante. Estoy como una niña", le contó a Carlos Sobera. "Hace doce años estuve aquí y me trae muy buenos recuerdos. A la audiencia no tanto, que me echó con el récord mundial", recordaba con gracia después.