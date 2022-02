Nagore y Virginia han sido las encargadas de designar a los vasallos y a los nobles entre los concursantes . Los primeros tendrán que servir a los segundos, pertenecientes a la corte de Nagore I de Basauri. La elección no ha sido nada sencilla, especialmente porque Nagore y Virginia no lograban ponerse de acuerdo.

Sin embargo, y aunque Nagore ha prometido a Virginia que la próxima vez la decisión estaría en su mano, no ha sido así. Virginia ha decidido que Kenny fuese noble, y Alatzne vasalla. Nagore escuchaba atenta sus palabras, y con la espada en la mano se ha puesto en frente de los concursantes. "Kenny, te nombro vasallo, y a ti Alatzne, noble de mi Corte de Basauri", ha nombrado Nagore volviendo loca a Virginia. " Está haciendo lo contrario de todo lo que digo ", se ha reído Virginia.

Nagore Robles ha vuelto a Guadalix de la Sierra once años después de batir el récord que aún conserva: ser expulsada de un reality con el porcentaje más alto de la historia de España. La vasca desempeñará un papel muy importante en la prueba semanal y convivirá con los concursantes .

Nagore ha cumplido años en 'La casa de los secretos'. Sandra Barneda no ha dejado pasar la oportunidad y le ha dedicado una bonita felicitación: Esta foto siempre me gustó. Porque capta el momento preciso de felicidad de los deseos. Que se cumplan todos los deseos. Que se hagan realidad. Feliz cumpleaños. Aunque de encierro... lo celebres a lo grande, Reina I de Basauri", escribía Sandra Barneda en sus redes sociales junto a una foto de Nagore soplando las velas.

Lo más llamativo de las nominaciones ha sido la ruptura entre Alatzne y Rafa. Si la semana pasada eran el uno el pilar del otro, esta semana la concursante daba tres puntos a su compañero. "Yo he sido su amiga y me ha fallado. Y encima está intentando alejarme de la casa y meterme en conflictos para mantenerme al margen de todo. Me parece que es muy listo. Pienso cosas muy diferentes a las que pensaba de éL", ha confesado.