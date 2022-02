Alberto se acuerda de Elena tras ser expulsado: "Vuelvo a estar con ella, yo ya he ganado"

Después de que Carmen y Álvaro pusieran punto y final a los desencuentros que han tenido los últimos días, Carlos Sobera le daba la palabra a Alberto. El presentador le recordaba que varios de sus compañeros piensan que es "el mueble de la casa" , pero a él no le pesa: "Estoy contento, me han dicho que soy un mueble pero buena gente y eso es un halago".

Nada más descubrir que era el expulsado de la noche, Alberto ha asumido la decisión de la audiencia y estaba dispuesto a poner rumbo a la puerta de salida. Eso sí, Carlos le ha frenado para que pudiera expresarse y compartir sus sensaciones: "Lo esperaba, pero no tengo ningún problema. Vuelvo a estar con mi familia y a estar con Elena. Yo ya he ganado". Su chica, desde plató, no podía parar de sonreír al escuchar sus palabras, llegando incluso a emocionarse.