Los concursantes de 'Secret Story' siguen celebrando la victoria de Rafa. El fontanero ganó el duelo a Marta y se proclamó ganador absoluto de la edición con un 76,1 % de los votos. "Para mí ganar sería confirmar al 100% que la gente me ha entendido y ha empatizado conmigo. Yo llego aquí con mis ideas propias y quien las entienda bien y quien no también. El premio se lo dedicaría a toda la gente que me ha apoyado, a mi hermana, a mi madre, a mi amiga Montse y a Carmen", decía antes de conocer el nombre del sobre.