Rafa se proclama ganador de 'Secret Story 2': "Estoy muy contento"

" Para mí ganar sería confirmar al 100% que la gente me ha entendido y ha empatizado conmigo. Yo llego aquí con mis ideas propias y quien las entienda bien y quien no también. El premio se lo dedicaría a toda la gente que me ha apoyado, a mi hermana, a mi madre, a mi amiga Montse y a Carmen", aseguraba el fontanero en un vídeo antes de conocer el nombre del sobre.

En plató, los finalistas han conocido los porcentajes ciegos. Con un flamante 76,1 % de los votos, Rafa se ha convertido en el ganador de la edición. " Estoy muy contento , me siento muy bien, no te puedo decir otra cosa. Muchas gracias a toda la gente que nos ha visto, que se lo ha pasado bien con nosotros, que ha llorado, que ha reído, que nos ha apoyado. Esa es la gente que hace el programa ", ha dicho muy feliz.

No todo han sido risas y buenos momentos en la final de 'Secret Story'. Rafa y Alatzne han protagonizado un tenso cara a cara en plató y el ganador del reality ha explicado a su compañera por qué se alejó de ella. "Tú estabas desde el principio diciendo comentarios y teniendo comportamientos para que Carmen y yo no hablásemos y eso es así. Siempre decías que yo me acercaba a Carmen por interés y por eso me alejé de ti", ha asegurado.