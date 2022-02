En el resumen de 'Secret Story' disponible en mitele PLUS hemos podido ver toda la movida que las mellizas tuvieron con Carmen y Rafa por el asunto de las naranjas. Al final, la mayoría de discusiones entre los concursantes tienen un factor en común: poco presupuesto para hacer la compra y mucha hambre.

Con este panorama, mientras que para algunos es más importante comprar productos de primera necesidad, para otros no hay nada antes que el chocolate o las chuches. Por eso cuando Nissy se enteró de que sí había golosinas pero no comida para acompañar a la pasta o el arroz, estalló en llanto en el 'Cubo'.

"¡Estoy comiendo pan con aceite de oliva, que encima he robado!", decía entre lágrimas explicando lo enfadada que estaba con sus compañeros ante la última compra que han hecho.

