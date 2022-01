Adrián nos confiesa que sus miedos se acabaron una vez que entró por la puerta. Sí que experimentó cierta sensación de desorientación por la ausencia de relojes, con lo que los primeros días se le hicieron "muy largos". Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su cuerpo empezó a funcionar por rutinas: "Hoy es el día 14 y se me ha pasado volado, parece que fue ayer cuando entré".

En cuanto a sus compañeros, cree que se hicieron "una piña de golpe", pero pronto frenó y empezó a relativizar: "Tengo un caparazón", confesaba. Empezaron los recelos por los secretos de cada uno pero, dos semanas después, tiene la sensación de que no está rodeado de desconocidos, sino de amigos.

"Poco a poco te vas abriendo y ves con quién sí, con quién no y te confundes", relataba Adrián: "Con ciertas personas se está generando una relación muy buena y se está produciendo a través de la "ley de la cabra". Sin embargo, no nos la ha querido explicar y lo deja para próximos episodios...

En cuanto a la comida, cree que muchos de ellos entran en un "estado de ansiedad": "Tenemos media barra de pan para cada uno y por la noche búscate la vida, empezó el canibalismo. A veces nos quedamos sin comida y mucha gente discute por tonterías: a problemas, soluciones, si no hay comida, se raciona".

Cora se dirige a sus "bebecitos y bebecitas" en el podcast de 'Secret Story'. Ha optado por describirse y lo hace como una chica muy "cariñosa", "risueña", "detallista", "generosa"... Pero también nos habla de su lado negativo: "Soy impulsiva, a veces no pienso las cosas y eso me puede jugar una mala pasada".

Sin embargo, deja claro que no tiene mal fondo y que siempre ve el lado positivo de la gente: "No me gusta ver a la gente mal aunque yo pueda ser la causa, pero lo importante es saber rectificar". Además, pedía a todos los que le veamos que sigamos un consejo: aprovechar el tiempo.