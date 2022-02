Carlos resuelve todas las dudas sobre identidad de género en su 'Secret Podcast' y manda un mensaje a su novio

Carlos dedica su nuevo podcast a resolver dudas sobre la identidad de género

El concursante comparte su experiencia y cuenta cómo se dio cuenta de que era una persona no binaria

Carlos manda un mensaje a su novio por San Valentín y por su cumpleaños

"Muy buenas a todos, todas y todes", así comenzaba Carlos su nuevo podcast dedicado a la identidad de género. El concursante se ha dispuesto a resolver dudas dando respuesta a las preguntas que más suele hacerle la gente.

¿Qué es la identidad de género?

"La identidad de género es, como su propio nombre indica, la identidad del género en el que tú te representas. Yo me considero no binario. Esto sería el hombre y la mujer", explicaba.

"Hombre y mujer cis se representan con lo que tienen, por ejemplo, Adrián. Es un hombre y es cis porque tú le ves y es un hombre y él se identifica como hombre. Marta es mujer y se considera mujer. Esto sería binario. Lo no binario es lo que se encuentra fuera de eso. Yo no me considero ni hombre ni mujer".

¿Cómo se dio cuenta de ello?

Después de establecer las definiciones que dejan claras qué es ser una persona no binaria, Carlos ha pasado a contar su experiencia personal: "Desde que era peque algo no me cuadraba. No me sentía identificade con las cosas que hacían los chicos, sí que me podía sentir un poco más identificade con las que hacían las chicas, pero sabía que tampoco era una chica".

Cuenta que su madre le planteó si podía ser trans: "Yo no soy trans. No soy cis, pero tampoco me cambiaría a mi género opuesto". Siguió conociéndose a sí misme, sin tener una referencia clara sobre lo que era una persona no binaria, hasta que logró identificarse: "Cuando vi que existía algo entre ser un hombre y ser una mujer, supe que igual a mí me pasaba eso".

Resuelve todas las dudas

Avanzando en su podcast, Carlos ha querido explicar más temas que, a día de hoy, generan confusión entre muchas personas. En primer lugar, se ha centrado en la gente trans, mostrando la existencia de dos términos y explicando cuál es la diferencia entre ambos: transexual y transgénero. A estas explicaciones se suman también el concepto queer o la orientación sexual, entre otros.

Carlos manda un mensaje a su novio

Así comenzaba su discurso: "Muchísimas felicidades. Ya ha cumplido 28 añitos, espero que hoy se lo pase muy bien. Y también feliz San Valentín. El año que viene lo pasaremos juntos. Me da muchísima alegría poder estar con él, cada segundo que pasa en la casa le tengo en mi cabeza. Esto me está reafirmando lo que siento por él. Día a día te quiero más y te amo con locura. Echo de menos todo de ti".

