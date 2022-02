Marta ha explicado en 'Secret Podcast' que su última relación terminó durante el confinamiento. Desde entonces está soltera y "libre como el viento". La concursante aseguraba que hoy en día no necesita el amor, ya que se siente libre.

"Ahora mismo no tengo esa sensación de enamoramiento y flechazo. Sí es cierto que en una conversación con Adrián le dije que él era un perfil que a mí me gustaba pero yo misma me coarté e intenté controlar la situación pensando en dejar esto en un segundo plano", ha señalado Marta en su confesión sincera.