Por su parte, el de Calatayud también ha buscado el apoyo de sus compañeros. Brenda, quien ha sido testigo de las lágrimas de Virginia en el baño, se lo hacía saber y le aconsejaba poner fin a todo con un abrazo: "Se me ha caído el alma al suelo cuando le he visto llorar".

Eso sí, a Adrián no le nace en absoluto a no ser que antes mantengan una conversación. Y eso que en las pocas horas en las que han estado mosqueados ha llegado a echarla de menos: "No soporto estar enfadado con ella".