16.00 - 0:00 El amor está en el aire

18:26 H Gritos y chocolate, la combinación ganadora

Estamos en la cocina con el reparto del chocolate y Brenda dice que no pedirá permiso para comerlo cuando le apetezca. Adrián explica que a la hora de la compra les preguntó cuantos querían y solo dijeron que sí doce. Ahora resulta que quieren todos.

Alatzne dice que no solo pidió chocolate si no que además especifico que del blanco y negro y que no es lo que dice Brenda.

Brenda está encendida diciendo que le han quitado del reparto y que ahora comerá lo que quiera sin pedir permiso. Están a voces todos, que no va a ser Nissy la única que grite en la casa.

Alatzne le pone los puntos sobre las íes a Brenda que recula con sus acusaciones de que le ha echado ese grupo del reparto del chocolate.



Álvaro dice que él no quiere chocolate y que aún así es un metemierdas. ¿Alguien sabe si Kiko Rivera come chocolate?. La que se va a liar, macho.