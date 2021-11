Sandra le puso a Cris entre las asignaturas pendientes: humildad, algo que parece haberle molestado mucho a la presentador". "He sido la única que ha recibido algo negativo y eso dice más de ella que de mí", le ha contado Cristina Porta a Cynthia.

Sandra Pica ha escuchado el comentario de su compañera y se ha ido directamente a por ella., llamándola prepotente y acusándola de ir con aires de superioridad. Además, le ha reprochado no haberla avisado ni a ella, ni a Julen ni a Adara de que acudieran a leer las tarjetas.

Cristina prefiere no entrar en la discusión y Sandra se queda sola soltando barbaridades de la reportera en voz alta: "Me da asco", suelta entre otros muchos reproches e insultos.

Sandra se niega en rotundo y la reportera no ve lógico que su compañera quiera una discusión en un gala, en directo, pero no sea capaz de hablar con ella en este momento. Sandra se justifica asegurando que está agotada, que no le apetece discutir y acusa a Cristina de actuar con aires de grandeza.