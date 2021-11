Cristina Porta, agobiada con la situación de Adara: “Necesito sentir que se me está entendiendo”

El desafortunado comentario de Adara que termina con Cristina derrumbada

Cristina se desahoga en el cubo de la situación que tiene con Adara

La periodista se abre: "Necesito que la gente conozca mi verdad"

El enfrentamiento entre Adara y Cristina Porta cada vez va a más, la sala de la verdad a la que se enfrentaron las concursantes no consiguió que llegaran a un entendimiento y que, tras este cara a cara terminaron en una tensa discusión en la casa con un desafortunado comentario de Adara.

La situación con Adara agobia a Cristina Porta en la casa

Cristina no pasa por su mejor momento en 'La casa de los secretos', y es que le agobia su enfrentamiento con Adara como bien ha trasmitido en el cubo: "Me ha dado la sensación una imagen mía y suya que no corresponde a la realidad. Hay gente que se la está creyendo. Adara comunica muy bien sus sentimientos, pero no es la realidad".

La periodista, preocupada

La periodista está preocupada de que se le esté "poniendo la etiqueta de que estoy marginando a alguien, cuando he pasado lo que he pasado en esta casa" y es que ella asegura que no se habla con Adara porque no le "gusta como persona" porque "los valores que tiene ella no me gustan y no me hace daño" y es que cree que no se puede hablar con ella "porque no razona".

Cristina se pregunta por qué Adara es con ella así y no con otros compañeros