Sandra Pica rompe en llanto tras saber qué compañeros quieren que se vaya de 'La casa de los secretos': "Hay cosas que pesan demasiado en mi cabeza"

Cynthia se posiciona detrás de Canales Rivera tras la nominación del torero

Algunos compañeros aseguran que Sandra lo pasa "muy mal" en la casa

Sandra Pica se abre y termina rota al desvelar cómo se encuentra en la casa

Los nominados Julen, Sandra Pica y Canales Rivera se enfrentan a la expulsión de esta semana de 'La casa de los secretos' y sus compañeros han tenido que posicionarse por quién prefieren que se marche del programa.

Adara, Rábago, Luis Rollán y Cynthia, se posicionan con Canales Rivera

Adara, Isabel Rábago, Luis Rollán y Cynthia han sido los que se han puesto detrás de Canales Rivera. La primera en dar sus argumentos ha sido Adara: "Hace como una semana que no le veo, no sabía ni que seguía concursando. Para hacer lo que está haciendo aquí, podría hacer lo mismo en su casa". Luis Rollán, asegura no tener motivos reales, pero "Sandra y Julen" son muy especiales para él en la casa.

Cynthia explica que después de la nominación se enteró de que le había nominado: "Entiendo que si me nomina quiere que salga a la palestra". Asegura que esto no le sentó "muy bien" y, simplemente, se posiciona por eso. Isabel Rábago asegura que Sandra es "importante para ella en la casa" y que Julen también lo es, por lo que con Canales "es con el que menos conexión" tiene ahora mismo. Canales ha explicado que no le duele ninguno de los posicionamientos: "No hemos tenido ningún conflicto en ningún momento".

Cristina Porta y los 'Gemeliers' explican por qué se han puesto detrás de Sandra

Jesús y Dani, de 'Gemeliers' han afirmado que se han posicionado detrás de Sandra porque creen que "es la que peor lo pasa de los detrás" y con esto quieren darle un empujón. Cristina Porta explica que o puede ponerse detrás de Julen porque "creo que está exprimiendo al máximo", tampoco detrás de Canales porque "fue uno de los concursantes más empáticos conmigo en las primeras semanas" y afirma que cree que "lo pasa muy mal y que los otros dos lo merecen más".

Sandra Pica se rompe tras escuchar a sus compañeros